07/12/2017 12:14


O ülke Trump'ın Kudüs kararını destekledi

donald trump

Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıma kararına Çek Cumhuriyeti'nin destek verdiği öğrenildi

Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Çek Cumhuriyeti, İsrail-Filistin barışının imzalanmasından önce Kudüs’ün 1967 sınırları çerçevesinde İsrail’in başkenti kabul edilmesini tanıyor” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan açıklamada “Çek Cumhuriyeti, Avrupa Birliği Dış İlişkileri Konseyi kararlarının ardından diğer AB ülkeleriyle birlikte Kudüs’ü, hem İsrail’in hem de gelecekteki Filistin devletinin gelecekteki başkenti saymaktadır” ifadeleri yer aldı.


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