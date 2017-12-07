07/12/2017 12:12


'Batı Şeria bölgesine askeri takviye yapılacak'

Neyanyahu

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı almasından sonra önemli açıklamalarda bulundu

Dışişleri Bakanlığı’nda açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı, “Pek çok ülke daha ABD’nin yolundan gelerek Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacak. Bazıları bununla ilgili bizimle temasa geçmeye başladılar” ifadelerini kullandı.

Söz konusu ülkelerin isimlerini açıklamaktan kaçınan Netanyahu, bunlardan bazılarının, büyükelçiliklerini Tel Aviv’den Kudüs’e ABD’den de önce taşıyacağı iddiasında bulundu.

İSRAİL’DEN ASKER TAKVİYESİ

Hamas’ın intifada çağrısının ardından İsrail’den jet hamle geldi. Çağrının ardından acil olarak toplanan İsrail genelkurmayı, Batı Şeria’daki askeri gücünü takviye etme kararı aldı.


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