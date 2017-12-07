Trump'ın Kudüs kararına Beyaz Saray da tepkili

Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını doğru bulmadıklarını açıkladı

Kimlikleri gizli tutulan yetkililer CNN International’a konuştu. “İşlerin raydan çıkmasını bekliyoruz ve umuyoruz ki bu geçici bir bozulma olur” diye konuşan yetkililer, “Bu kararı barış sürecini çöpe atmadan nasıl alınacağı yönünde uzun süre kafa yorduk” ifadelerini kullandı.Yetkililer, Trump’ın kararını açıklamasının ardından Filistin tarafıyla henüz bir iletişim kurulmadığını da belirtti.ABD’li yetkililer, “Bu kararın kısa vadede sıkıntı yaratacağını biliyoruz ancak uzun vadede barış sürecine yardımcı olacağını umuyoruz.” değerlendirmesinde de bulundu.