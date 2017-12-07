07/12/2017 08:22


Trump'ın Kudüs kararına Beyaz Saray da tepkili

Beyaz Saray

Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını doğru bulmadıklarını açıkladı

Kimlikleri gizli tutulan yetkililer CNN International’a konuştu. “İşlerin raydan çıkmasını bekliyoruz ve umuyoruz ki bu geçici bir bozulma olur” diye konuşan yetkililer, “Bu kararı barış sürecini çöpe atmadan nasıl alınacağı yönünde uzun süre kafa yorduk” ifadelerini kullandı.Yetkililer, Trump’ın kararını açıklamasının ardından Filistin tarafıyla henüz bir iletişim kurulmadığını da belirtti.ABD’li yetkililer, “Bu kararın kısa vadede sıkıntı yaratacağını biliyoruz ancak uzun vadede barış sürecine yardımcı olacağını umuyoruz.” değerlendirmesinde de bulundu.

İlgili Haberler
Angela Merkel

Almanya Trump'ın Kudüs kararını desteklemiyor

Gazze

Donald Trump'ın Kudüs kararı Gazze Şeridinde protesto edildi

Mahmut Abbas

Filistin Devlet Başkanından ABD'nin Kudüs kararına tepki

Federica Mogherini

'AB Trump'ın Kudüs kararından dolayı endişe duyuyor'

Son Dakika Haberleri
benzin

PÜİS açıkladı benzin fiyatlarına indirim geliyor

Fikret Orman

Fikret Orman Arda Turan hakkındaki iddialara son noktayı koydu

beşiktaş

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Ali Koç

Ali Koç’un Twitter hesabı şikayet üzerine kapatıldı

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Kızılderililer Türk soyundan mı geliyor

Amerika’nın ilk yerlileri Kızılderililerin Türk soyundan geldiğine dair iddialar giderek artıyor. Bu konuda gerek Amerikalı, gerekse Avrupalı uzmanların ortaya koydukları bulgular ve belgeler Kızılderililerin soyunun ...

Devam