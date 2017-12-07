07/12/2017 08:07


Almanya Trump'ın Kudüs kararını desteklemiyor

Angela Merkel

Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıyan ABD Başkanı Donald Trump'a bir tepki de Almanya Başbakanı Angela Merkel'den geldi

Alman hukümetinin sözcüsü Steffen Seibert sosyal medya hesabından Merkel'in, ''Almanya hükümeti ABD'nin Kudüs tutumunu desteklemiyor. Çünkü Kudüs’ün statüsü iki-devletli çözüm çerçevesinde belirlenmelidir'' ifadesini paylaştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de önceki gün Brüksel'de yaptığı açıklamada Kudüs'ün, İsrail'in başkenti olarak tanınması ihtimalinden, birçok ülke gibi Alman hükümetinin de endişe duyduğunu söylemişti.

Gabriel, "Birçok üye ülke (AB üyesi), Kudüs'ün, İsrail'in başkenti olarak tanınmasının krizi yumuşatmayacağından, aksine daha da körükleyeceğinden endişe duyduğunu ifade etti. Bu bizim için de geçerli." ifadelerini kullanmıştı.

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