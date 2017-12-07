Donald Trump'ın Kudüs kararı Gazze Şeridinde protesto edildi

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlenen yürüyüşte ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma yönündeki kararı protesto edildi

Hamas yöneticilerinden Muhammed Ebu Asker, yürüyüş sırasında yaptığı açıklamada, "İşgal ne kadar sürerse sürsün Kudüs tarih boyunca Müslümanların olacaktır." dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) "İsrail'i tanımaktan vazgeçme" çağrısında da bulunan Ebu Asker, "Kudüs'ü Yahudileştirme ve İsrail'in başkentine dönüştürme adımı, İsrail'den yana olan ABD'nin maskesini düşürmüştür." diye konuştu.Ebu Asker, bütün Müslümanları Kudüs'e destek için harekete geçmeye çağırarak, "Kudüs davası Filistin davasından daha önemlidir, çünkü İslami bir davadır." ifadelerini kullandı.

BU BİR MEYDAN OKUMADIR

Hamas Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve uluslararası kararlara açık şekilde meydan okuma anlamına geldiğini belirtti.Heniyye, Washington'ın dünyadaki bütün Müslümanları kışkırtarak tehlikenin tırmandırılmasıyla bölgeyi yeni bir çatışma aşamasına sürüklediğine dikkati çekti.Bogdanov ise Kudüs meselesinin uluslararası kararlara bağlı olduğuna işaret ederek, ABD'nin kararından endişe duyduklarını ve Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını kaydetti.

ÜRDÜN'DE PROTESTO

Ülkedeki yağışlı havaya rağmen birçok kent ve bölgede organize edilen gösterilerde, Trump'ın İsrail'e destek mahiyetindeki kararı protesto edildi.ABD'nin kararına tepki gösteren eylemciler, Filistin ve Kudüs lehine sloganlar attı.

Bu arada başkent Amman'ın merkezindeki El Hüseyni Camisi'nde cuma günü büyük bir gösteri düzenleme çağrısı yapıldı.ABD Başkanı Trump, düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.