07/12/2017 06:56


BMGK Kudüs kararı için toplanacak

BMGK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan karara göre ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından toplanacak

Konuyla ilgili BMGK'da yapılacak görüşme 8 Aralık Cuma günü gerçekleşecek. Görüşme talebinin Fransa, Bolivya, Mısır, İtalya, Senegal, İsveç, İngiltere ve Uruguay'dan geldiği belirtildi. Diğer yandan, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise yaptığı yazılı açıklamayla Trump'ın kararına destek verdi ve "Bugün Başkan, geç kalınmış bir karar için cesur ve tarihi bir adım attı." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, düzenlediği basın toplantısında, BMGK'nın 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı. Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

 

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