07/12/2017 06:41


İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Kudüs açıklaması

Binyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını değerlendirdi

Netanyahu kararı “Bu tarihi bir gün” diye nitelendirdi. Netanyahu, “Kudüs 70 yıldır İsrail’in başkenti. Kudüs 3 milenyumdur umutlarımızın, rüyalarımızın ve dualarımızın odak noktasıdır. Kudüs 3 bin yıldır Yahudi halkının başkentidir” ifadelerini kullandı. Trump’a minnettar olduğunu söyleyen Netanyahu, Filistin’le yapılacak herhangi bir barış anlaşmasında Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınma şartının da yer alması gerektiğini söyledi. Barışı gerçekleştirmek için Trump ve ekibiyle çalışmaya devam edeceklerini ifade eden İsrail lideri, diğer ülkelere de büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıma çağrısı yaptı.

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