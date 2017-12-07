07/12/2017 06:33


Trump Kudüs kararı için 'geç kalınmış bir adım' dedi

donald trump

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada Kudüs’ü resmen İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını ve Tel Aviv’deki Büyükelçiliği buraya taşıyacaklarını duyurmuştu

İsrail-Filistin meselesine ilişkin geçmiş yaklaşımların barış sürecini çözüme ulaştırmadığını savunan ABD lideri, “Bu, barış sürecini ileri taşımak ve kalıcı bir barışa ulaşmak için geç kalınmış bir adım” dedi.

Önceki başkanların Kudüs’ü başkent olarak tanıma kararını seçim vaadi olarak kullandıklarını ancak bunu yerini getirmediklerini anlatan Trump, “Ben bugün bunu yerine getiriyorum. Bu kararın ABD’nin çıkarları doğrultusunda olduğunu, İsrail-Filistin barışı için de en doğru adım olduğunu düşünüyorum” dedi.

TAŞINMA TALİMATINI VERDİM

Washington yönetiminin iki devletli çözüme verdiği destekten vazgeçmediğini de sözlerine ekleyen Trump, konuşmasında, Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasına ilişkin hazırlıklara başlanması için Dışişleri Bakanlığı’na talimat verdiğini duyurdu. Trump Kudüs’te yapılacak ABD Büyükelçiliği’nin İsrail-Filistin barışı için bir anıt olacağı beklentisini de dile getirdi.

‘İSRAİL HÜKÜMETİNİN EVİ’

Trump konuşmasında “Kudüs yalnızca üç büyük dinin kalbi değildir. Aynı zamanda dünyanın en başarılı demokrasilerinden birisinin de merkezidir. Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanların birlikte barış içinde yaşayıp özgürce ibadet ettiği bir yerdir” ifadelerini kullandı. Kudüs’ün İsrail hükümetinin evi olduğunu savunan Trump, “Knesset (İsrail Parlamentosu) bu şehirdedir, Yüksek Mahkeme bu kenttedir. Aynı şekilde Başbakan’ın, Cumhurbaşkanı’nın resmi konutları bu kenttedir” diye konuştu.

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