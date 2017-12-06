Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüştü

Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, Londra temaslarına bu sabah başladı. Brexit ve Irak'taki referandum ağırlıklı geçen toplantıda Türkiye'de demokrasi konuşuldu. Ayrıntılar haberimizde

AVRUPA AJANSI (AVA) LONDRA-ÖZEL HABER- Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, Londra temaslarına bu sabah başladı. İngiliz bakan ile Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri, Avrupa Birliği ve Ortadoğu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. Brexit ve Irak'taki referandum ağırlıklı geçen toplantıda Türkiye'de demokrasi konuşuldu. Bakan ile görüştükten sonra Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç'in büyükelçilik konutunda CHP heyeti için verdiği yemekli davete katılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında CHP İngiltere Başkanı Hasan Dikme, Başkan yardımcısı Kazım gül, CHP İskoçya Başkanı Nihat Oymak, CHP Genel Başkan Yardımcıları Öztürk Yılmaz ve Aykut Erdoğdu ile milletvekilleri İlhan Kesici, Selin Sayek Böke, Faik Öztrak ve Parti Meclisi Üyesi Gülseren Onanç'ın yer aldığı heyet eşlik ediyor.

Brexit ve Irak'taki referandum ağırlıklı geçen toplantıda Türkiye'de demokrasi konuşuldu

Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüştü.

CHP İngiltere ve İskoçya Birliği tarafından organize edilen bir dizi toplamntılara katılmak üzere Londra’ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 19.00’da The Decorium salonunda halk buluşacak. CHP İngiltere Birliği, “tüm yurttaşlarımız davetlidir.” Davetlidir diyerek Kılıçdaroğlu ile buluşmaya çağrı yaptı.

Kılıçdaroğlu, İngiliz İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile bir araya gelecek.Chatham House ve Democratic Progress Institute düşünce kuruluşlarında konuşacak Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık'taki Türk ve yabancı iş çevrelerinin temsilcileriyle ayrı ayrı toplantılara katılacak. Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri, Avrupa Birliği ve Ortadoğu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, temasların ardından 9 Aralık'ta Türkiye'ye dönecek.