İngiltere Başbakanı May’e suikast hazırlığındaki şüpheliler yakalandı

Londra ve Birmingham'da yapılan baskınlar sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden 2 tanesinin İngiltere Başbakanı May'a suikast hazırlığında olduğu iddia edildi.

Independent’ın haberine göre suikast planı dün İngiliz gizli servisi MI5’ın Direktörü Andrew Parker tarafından kabineye açıklandı.İngiliz basınına göre Birmingham ve Londra’da geçen hafta yapılan baskınlarda gözaltına alınan ve terör suçlamaları yöneltilen 21 yaşındaki Muhammed Akib İmran ile 20 yaşındaki Zekeriya Rahman, Başbakan May’e suikast planı hazırlığındaydı.

İmran ve Rahman’ın çantaya gizlenmiş bir bomba ile önce Başbakanlık Konutu’nun (Downing Street No:10) kapılarını havaya uçurmayı ardından da May’e bıçakla saldırarak öldürmeyi planlıyordu.

28 Kasım’da terörle mücadele birimleri tarafından yakalanan iki şüphelinin bugün mahkemeye çıkarılacağı da açıklandı.

Londra polisi Rahman ve İmran’ın terör saldırısı planı yapmakla suçlandığını doğruladı. Scotland Yard sözcüsü ise gözaltıların May’e yönelik saldırı planı ile bağlantılı olup olmadığı konusunda açıklama yapmadı.

‘BU YIL 9 TERÖR SALDIRISI ÖNLENDİ’

MI5 Direktörü Parker kabine üyelerine bu yıl mart ayından beri ülkedeki 9 ayrı terör saldırısını önlediklerini de söyledi.Parker ayrıca IŞİD’in Suriye ve Irak’ta yenilgiye uğradığını ancak hala İngiltere’de saldırı düzenlemeye çalıştığını aktardı. Parker militanların potansiyel saldırganlarla iletişim kurmak için sosyal medyayı giderek daha fazla kullandığını da belirtti.