06/12/2017 07:43


Havada panik anları yıldırım THY uçağına isabet etti

THY uçağı

THY'nin İstanbul- Mogadişu seferini yapmak üzere saat 01.20'de havalanan uçağa kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti

Olayın ardından uçağın kaptan pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek geri dönme kararı aldı. İniş ağırlığına gelmesi için uçak Marmara hava sahası üzerinde yaklaşık 2 saat tur attıktan sonra saat 04.00 sıralarında sorunsuz şekilde iniş yaptı. THY teknik bakım hangarında gerekli kontrolleri yapılan uçak saat 06.00'da havalanarak Mogadişu'ya gitti.

 

THY uçağı
Havada panik anları yıldırım THY uçağına isabet etti
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