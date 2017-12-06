06/12/2017 07:22


Başbakan Yıldırım'dan Trump'ın Kudüs kararına tepki

Binali Yıldırım

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösterdi

Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ün hukuki statüsünü değiştirecek, ihlal edecek bir açıklama yapacağı yönünde, bugün için bir duyum söz konusudur. Amerika, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetinde olduğunu ifade ediyor veya İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ün tanınması ihtimalinden bahsediliyor. Öyle veya böyle bu iki durum da açıkçası hukuk dışı bir karar olacaktır ve bölgede var olan sorunları da iyice içinden çıkılmaz bir hale dönüştürecektir. Bu yüzden zaman varken, yol yakınken ABD Başkanı'nın bu yönde bir açıklama yapmaması hem bölgenin geleceği hem de küresel barış açısından hayati öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.


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