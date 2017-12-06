ABD Başkanı Trump Kudüs konusunda kararını verdi

Beyaz Saray'dan alınan son bilgiye göre ABD Başkanı Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyıp, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması talimatını verdiğini açıklayacak

Trump yönetiminden yapılan açıklamada, büyükelçiliğin taşınma sürecinin yıllar alabileceği ifade edilirken Kudüs’ün başkent olarak tanınmasının, şehrin tarihi olarak Yahudilerin başkenti olduğu gerçeğinin tanınması olduğu anlamına geldiği belirtildi.Trump’ın iki taraf da onay verdiği takdirde iki devletli çözümü desteklediğinin belirtildiği ifadede barış sürecinin sekteye uğramaması gerektiğinin altı çizildi. ABD Başkanı, Kudüs ile ilgili kararını çarşamba günü yapacağı açıklamayla resmi olarak duyuracak.