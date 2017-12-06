06/12/2017 07:10


ABD Başkanı Trump Kudüs konusunda kararını verdi

donald trump

Beyaz Saray'dan alınan son bilgiye göre ABD Başkanı Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyıp, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması talimatını verdiğini açıklayacak

Trump yönetiminden yapılan açıklamada, büyükelçiliğin taşınma sürecinin yıllar alabileceği ifade edilirken Kudüs’ün başkent olarak tanınmasının, şehrin tarihi olarak Yahudilerin başkenti olduğu gerçeğinin tanınması olduğu anlamına geldiği belirtildi.Trump’ın iki taraf da onay verdiği takdirde iki devletli çözümü desteklediğinin belirtildiği ifadede barış sürecinin sekteye uğramaması gerektiğinin altı çizildi. ABD Başkanı, Kudüs ile ilgili kararını çarşamba günü yapacağı açıklamayla resmi olarak duyuracak.


THY uçağı
Havada panik anları yıldırım THY uçağına isabet etti
Hande Fırat
Hande Fırat iş adamı Murat Özvardar ile evlendi
İstanbul-Ankara Otoyolu
İstanbul-Ankara Otoyolu'nda kaza oldu, yol ulaşıma kapandı
Beşiktaş
Beşiktaş'ın devler ligindeki muhtemel rakipleri
İstanbul kar yağışı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
İlgili Haberler
THY uçağı

Havada panik anları yıldırım THY uçağına isabet etti

Binali Yıldırım

Başbakan Yıldırım'dan Trump'ın Kudüs kararına tepki

petrol rezervi

Son dakika 1 milyar tonluk petrol rezervi bulundu

Saakashvili

İntihar etmek isteyen eski devlet başkanı gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
Hande Fırat

Hande Fırat iş adamı Murat Özvardar ile evlendi

İstanbul-Ankara Otoyolu

İstanbul-Ankara Otoyolu'nda kaza oldu, yol ulaşıma kapandı

Beşiktaş

Beşiktaş'ın devler ligindeki muhtemel rakipleri

İstanbul kar yağışı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

 Yazarlarımız
ilkgul karaca

Noel Şarkıları

Merhabalar, Aralık ayına merhaba dememizle birlikte Noel, Noel tatili ve de 2017’ye de hoşçakal deme vakti gittikçe yaklaşıyor.  Bu telaşlı ve koşuşturmalı dolu günlerde bakalım neler var.    PORTOBELLO ...

Devam