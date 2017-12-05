709 karatlık 'Barış elması' 6,5 milyon dolara alıcı buldu

New York'ta düzenlenen açık artırmada satışa çıkarılan Barış elması 6,5 milyon dolara alıcı buldu. 709 karatlık devasa elması alan kişi ise Graff Diamonds adlı mücevher şirketinin sahibi Laurence Graff oldu

Bu satıştan elde edilen gelirin yaklaşık yarısı olan 3,8 milyon dolarlık kısmının, taşın çıkarıldığı Koryardu köyünün kalkınması için yapılacak olan altyapı projelerinde kullanılması planlanıyor.Yapılması gündemde olan projeler arasında köye temiz su ve elektrik getirilmesinin yanı sıra yol, hastane, yeni konut ve okul inşaası da yer alıyor.Sierra Leone hükümeti, daha önce düzenlenen açık artırmada ulaşılan 7,8 milyon dolarlık teklifi çok düşük bularak reddetmişti.

"Barış elması", bugüne kadar dünya üzerinde çıkartılan en büyük 14'üncü elmas olma özelliği taşıyor. Mart ayında, Hristiyan din adamı Emmanuel Momoh tarafından çıkartılmış ve Sierra Leone hükümetine hediye edilmişti.