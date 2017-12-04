04/12/2017 08:25


Motosiklete yerleştirilen bomba patladı en az 6 ölü var

intihar saldırısı

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin merkezine düzenlenen intihar saldırısı sonucunda 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi

Afganistan Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, açıklamasında, intihar eylemcisinin motosiklete yerleştirdiği bombayı, Celalabad'ın birinci bölgesinde patlattığını söyledi.Saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 13 kişinin yaralandığını belirtti. Saldırıyı şimdiye kadar üstlenen örgüt olmadı. Celalabad kentinde dün peş peşe meydana gelen 3 patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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