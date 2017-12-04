Almanya'da yangın faciası ölü ve yaralılar var

Almanya'nın Saarbrücken kentinde bulunan bir apartmanda yangın çıktı. Çıkan yangın sonucunda 4 kişi hayatını kaybederken 23 kişi de yaralandı

İtfaiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 57 kişinin bulunduğu 5 katlı apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını, 4 kişinin öldüğünü, biri ağır 23 kişinin yaralandığını belirtti.Yangının zemin kattan başlayıp 3. kata kadar ulaştığını aktaran Roskos, söndürme çalışmalarına 100'den fazla itfaiye ekibinin müdahale ettiğini bildirdi.

Bölgede çok sayıda polisin de görev aldığını belirten Roskos, yangında başka hayatını kaybeden olup olmadığının araştırıldığını ifade etti.Yangından kurtarılan apartman sakinlerinin eyaletin polis kantinine götürülerek gıda ihtiyaçlarının karşılandığı öğrenildi.Eyalet Başbakanı Annegret Kramp-Karrenbauer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aldığı haber ile sarsıldığını kaydetti.