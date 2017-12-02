02/12/2017 17:45


Markete bombalı saldırı düzenlendi en az 13 ölü var

bombalı saldırı

Nijerya'nın kuzeydoğusu Borno Eyaleti'ndeki bir markete düzenlenen bombalı saldırı sonucunda en az 13 kişi hayatını kaybetti

Yetkililer intihar saldırısının 2 kadın tarafından düzenlendiğini açıklarken, saldırganlardan birisinin bölge halkına ücretsiz gıda dağıtılan noktayı hedef aldığı belirtildi. Nijerya'nın kuzeydoğusunda bulunan Borno Eyaleti'nde Boko Haram örgütünün saldırıları nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybederken, yüz binlerce insan da evlerini terk edip göç etmek zorunda kalıyor.

 

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