02/12/2017 16:10


Polis ve protestocular arasında çatışma çıktı yaralılar var

almanya

Almanya'nın Hannover kentinde aşırı sağcı AFD partisinin kongresine karşı toplanan gruba polis müdahale etti. Olayda çok sayıda eylemci ve polis yaralandı

24 Eylül'de Almanya'da yapılan genel seçimlerde 11.5 oranında oy alarak federal mecliste 80 sandalye kazanan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Parti'nin (AfD) parti kongresi için Hannover'i seçmesi ırkçı parti karşıtlarının protestolarını da beraberinde getirdi.

516 AfD'li delegenin bir araya geldiği olağan kongre için Almanya'nın farklı yerlerinden Hannover'e gelen AfD karşıtları, polisin kurduğu barikatları aşmak için direnirken polis de tomalardan su sıkarak eylemcileri uzaklaştırmaya çalıştı. Eylemler yüzünden şehirde birçok cadde trafiğe kapatılırken Hannover'in birçok noktasında polisle eylemciler arasında çatışmalar yaşandı.

Sabah 07.00'den itibaren başlayan olaylarda çok sayıda gösterici yaralandı. Havanın soğuk oluşu ve tomalarla su sıkılmasına rağmen eylemlerinden vazgeçmeyen eylemciler, çöp konteynerlerini yakarak hem ısınıyor hem de eylemlerinin devam ettiriyor.

Kaynak: Hürriyet


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