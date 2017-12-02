02/12/2017 11:31


İsrail jetleri İran askeri üssünü vurdu

israil savaş uçakları

İsrail basınında yer alan habere göre Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki İran askeri üssünü vurdu

Son dakika koduyla geçen habere göre saldırı Şam'a 13 kilometre uzaklıktaki El Kisva'ya oldu. Lübnan hava sahasını kullanan jetler Şam yakınlarındaki İran askeri üssünü hedef aldı.Uçakların bombardımanın hemen ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, patlamalardan sonra Şam ve çevresinde büyük oranda elektriklerin kesildiğini aktarıyor.

Saldırıya karşılık ise, Suriye'deki hava savunma sistemleri İsrail jetlerine füze fırlattı. Bombardımana karşı Suriye veya İran'dan henüz bir açıklama yok. İsrailli yetkililer de yorum yapmadılar.BBC, yakın zamanda Kisva'da İran'a ait bir üssün inşa edildiğini duyurmuştu.


israil savaş uçakları
İsrail jetleri İran askeri üssünü vurdu
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