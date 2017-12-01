01/12/2017 08:00


Son dakika İran'da korkutan deprem

deprem haberleri

İran'ın doğusunda meydana gelen 6.0 şiddetindeki deprem Afganistan ve Pakistan'da da hissedildi

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin yayınladığı verilere göre, İran'ın doğusundaki Kirman kentinin 58.6 kilometre kuzeydoğusunda, Zarand kentinin de 73.6 kilometre doğusunda meydana gelen depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü.

USGS verilerine göre, deprem İran'ın doğu komşuları Afganistan ve Pakistan'da da hissedildi. Gece yarısı 5 ve 5.1 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha kaydedildi.


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