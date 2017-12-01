01/12/2017 07:22


ABD Türkiye'yi tehdit edecek silahları PKK'dan alacak

silah sevkıyat

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü tarafından yapılan son açıklamaya göre ABD, Türkiye'yi tehdit edebilecek tüm silahları PKK'dan geri alacak

Sözcüs Eric Pahon, ABD'nin PYD/PKK'ya verdiği ağır silahları ve ağır zırhlı araçları geri almasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Envanter ve rakam konusunda bilgi verme yetkisinin bulunmadığını ifade eden Pahon "Kategorik olarak, müttefikimiz Türkiye'yi tehdit edebilecek silahları toplayacağız. Bunların envanteri Türklerde var." dedi. 

Bir soru üzerine Sözcü, terör örgütü PYD/PKK'ya verilen ve çatışma malzemesi olmayan dozer, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) kazıcıları ile Humvee olarak bilinen personel taşıyıcılarının geri alınmayacağını dile getirdi. 

Pahon, bununla birlikte, MRAP tipi zırhlı araçların yanı sıra makineli tüfekler, roketatarlar ve "zırhlı araçlara karşı koyabilecek diğer silahları" toplayacaklarını kaydetti. 

Pentagon, hafta başında basın toplantısında Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning’e bazı gazetecilerce sorulan sorulara yazılı cevap vermiş ve bir gazetecinin "dağıtılan silahların toplanması aşaması olacak mı?" şeklindeki sorusu üzerine, spesifik tehditler ortadan kaldırıldıktan sonra büyük araçlar ile ağır silahların toplanması niyetinde olduklarını açıklamıştı. ABD, PYD/PKK'yı 2015 yılının başından itibaren dolaylı, bu yıl mayıs ayı itibarıyla da doğrudan silahlandırma kararı almıştı.


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