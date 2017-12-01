ABD Savunma Bakanından Kuzey Kore hakkında açıklama

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri ile ilgili açıklama yaptı

Mattis, yaptığı açıklamada, "Diplomasinin burada işe yaramadığını söylemeye istekli değilim. Diplomatik olarak çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mattis, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon), Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

Görüşme öncesi konuğuyla basın mensuplarına poz veren Mattis, bu sırada "Kuzey Kore'nin bu hafta balistik füze denemelerine tekrar başlamasının diplomatik çabaların başarısız olduğunu gösterip göstermediği" yönündeki soruyu yanıtladı.

Bakan Mattis, şunları kaydetti:"Diplomasinin burada işe yaramadığını söylemeye istekli değilim. Diplomatik olarak çalışmaya devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden çalışmaya devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve biz bu konuda durmayacağız. Aynı zamanda diplomatlarımız güç üzerinden konuşacaklar çünkü askeri seçeneklerimiz var."

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a bu görevinin bıraktırılacağı iddialarının hatırlatılması üzerine Mattis, "Bununla ilgim yok." diye konuştu.