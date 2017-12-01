Çin'de gökdeleni alevler sardı ölü ve yaralılar var

Çin'in Tiencin kentindeki bir gökdelende yangın çıktı. Çıkan yangın sonucunda 6 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı

Çin basınında yer alan habere göre, Tiencin'in Hışi bölgesinde bir gökdelenin 38'inci katında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu tamamen söndürüldü. Binada yangın nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 5 kişi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.