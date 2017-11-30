İngiltere Başbakanı May Donald Trump'ı eleştirdi

İngiltere Başbakanı Theresa May, Donald Trump'ın aşırı sağcı Müslüman karşıtı paylaşımlarının yanlış ve rahatsız edici olduğunu söyledi

Ürdün'de konuşan Theresa May, "Beraber çalışıyor olmamız, açık davranmayacağız veya ABD'nin yanlış yaptığını bunu söylemekten çekineceğimiz anlamına gelmiyor. Çok açık söylüyorum, Britain First'i yeniden tweetlemek yanlış bir şeydi" dedi. May, Trump'a yapılan resmi ziyaret davetinin iptal edilmesi çağrılarını da reddetti, "Resmi ziyaret için yapılan davetin süresi uzatıldı ve davet kabul edildi. Henüz tarih belirlemedik" diye konuştu.

İngiltere Başbakanı May'in sözcüsünün aşırı sağcı paylaşımına tepki gösteren Trump, May'in hesabını eklediği paylaşımında, "Theresa May, benimle değil, İngiltere'deki yıkıcı Radikal İslamcı Terörle uğraş. Biz burada gayet iyiyiz" yanıtını vermişti.

Trump'ın tepki çeken tweeetleri aşırı sağcı İngiliz partisi Britain First'ın lideri Jayda Fransen'e ait. Trump, Fransen'in paylaştığı Müslüman karşıtı videoları tekrar tweetlemişti. Videoların birinde bir Müslüman gencin koltuk değnekleri bulunan Hollandalı bir genci dövdüğü bir diğer videoda da yine bir Müslüman'ın Hristiyanların kutsal saydığı bir heykeli kırdığı iddia ediliyordu.

Trump'ın paylaşımlarına birçok İngiliz siyasetçi tepki gösterirken, Anglikan Kilisesi Başpsikoposu Justin Welby de Trump'ın aşırı sağcıların sesini güçlendirmeyi seçmesinin çok rahatsız edici olduğunu söyledi.