30/11/2017 21:27


Bomba iddia ABD Dışişleri Bakanı Tillerson görevden alınıyor

Rex Tillerson

New York Times gazetesinin haberine göre Beyaz Saray'ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınacağı ve yerine Pompeo'nun atanacağı iddia edildi

CIA Başkanlığına ise İran karşıtlığı ile bilinen Arkansas Senatörü Cumhuriyetçi Tom Cotton'un atanacağı iddia edilen haberde, Tillerson ile ilişkilerinin iyi olmadığı ileri sürülen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'ın planına onay verip vermediğinin belli olmadığı belirtildi.Haberde, planın, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly tarafından hazırlandığı iddia edilirken Kelly'nin bu yıl sonu veya gelecek yılın başlarına kadar Trump'ın ulusal güvenlik takımında da değişiklikler yapacağı öne sürüldü.

Bahreyn Veliaht Prensi Salman bin Hamad el Halife ile görüşmesi öncesi gazetecilerin iddiaları sorması üzerine Trump, Tillerson'ı kastederek "O burada." cevabını vermekle yetindi.


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