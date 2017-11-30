Agung Yanardağı'ndaki hareketlilik turizmi vuracak

Endonezya Turizm Bakanı Arif Yahya yaptığı açıklamada Bali'deki Agung Yanardağındaki hareketlilik nedeniyle yabancı turistin seyahatlerini iptal edeceklerini ön gördüklerini açıkladı

Bali Adasının özellikle ağustos-aralık ayları arasında günde ortalama 15 bin ziyaretçiyi ağırladığına dikkati çeken Yahya, yıl sonuna kadar beklenen iptallerle turizm gelirlerinde 665 milyon dolar kayıp öngördüklerini ifade etti.

Alarm durumu uzun süre devam edebilir

Yetkililer yanardağda süren hareketlilik ve büyük patlama riskine karşılık alarm durumunun uzun süre devam edebileceğini belirtiyor.Agung Yanardağı'nın hafta başında yeniden kül ve duman püskürtmeye başlamasıyla en üst seviyede alarmın verildiği Bali'de çarşamba gününe kadar uçuşların iptal olmasıyla on binlerce turist mağdur olmuştu.

Mağdur turistler için ücretsiz konaklama

Turizm Bakanlığı, mağdur olan turistlere ücretsiz konaklama sağlanacağı ve vize sorunu yaşayanların vizelerinin de geçici süreyle uzatılacağını bildirmişti.Başta Avusturalya olmak üzere Çin, Japonya, İngiltere ve Hindistan'dan turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Bali'yi, geçen yıl yaklaşık 4 buçuk milyon turist ziyaret etti.