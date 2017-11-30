30/11/2017 09:12


Kasırganın neden olduğu sel felaketinde can kaybı artıyor

Endonezya

Endonezya'da etkili olan şiddetli kasırga nedeniyle Cava Adası bölgesinde 21 kişi hayatını kaybetti

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, Yogyakarta kentindeki heyelanda iki cansız bedenin daha bulunmasıyla kasırganın yol açtığı heyelan ve sellerde ölü sayısının 21'e çıktığı duyuruldu.Cava ve Bali Adası olmak üzere Cempaka kasırgasının 21 bölgede etkili olduğu belirtilen açıklamada, bazı bölgelere de henüz ulaşılamamasından dolayı ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydedildi.

Bu arada yetkililer, güvenlik nedeniyle bazı bölgelerin elektriğini kesme kararı aldıklarını ifade etti. Kasırganın hala etkili olduğu bölgelerde yaşayanlar olası afetlere karşı uyarıldı.

BNPB dün Cempaka kasırgasının neden olduğu toprak kaymalarında 15, sellerde ise 4 kişinin öldüğünü açıklamıştı. Ülke genelinde yıl başından bu yana aşırı yağışların etkisiyle meydana gelen sel ve heyelanlarda toplamda bir milyon 800 bin kişinin olumsuz etkilendiği belirtiliyor.


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