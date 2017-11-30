30/11/2017 07:55


Donald Trump Fed üyeliğine bir aday daha gösterdi

Donald Trump

ABD Başkanı Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) Yönetim Kurulu Üyeliğine Carnegie Mellon Üniversitesinin Ekonomi Profesörü Marvin Goodfriend'i aday gösterdi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Trump, Fed'in Yönetim Kurulundaki 4 boş koltuktan biri için Goodfriend'i seçti. Goodfriend, Beyaz Saray'ın Fed'in yönetimi için aday gösterdiği üçüncü isim oldu.

Halen Carnagie Mellon Üniversitesinde ekonomi dersleri veren Goodfriend, daha önce uzun yıllar Richmond Fed'in Araştırma Direktörü olarak görev yapmıştı.

Goodfriend, adaylığı Senato tarafından onaylanması halinde Fed'in Yönetim Kurulunda ekonomi doktorasına sahip iki kişiden biri olacak. Fed Başkanı Janet Yellen'in ayrılmasının ardından 4 koltuğun boş kalacağı 7 kişilik Yönetim Kurulunda ekonomi doktorasına sahip diğer isim Fed Guvernörü Lael Brainard.

Trump'ın Fed Başkanlığına aday gösterdiği Jerome Powell ile Bankalardan Sorumlu Başkan Yardımcılığına atanan Randal Quarles'in ise hukuk dereceleri bulunuyor.

Analistler, para politikası konusunda tecrübeli Marvin Goodfriend'in Fed'in enflasyona odaklanması gerektiğini düşünen ekonomistler arasında yer almasına karşın "şahin" ya da "güvercin" kategorisinde değerlendirilemeyeceğini belirtiyor.


Tolga Sarıtaş
Tolga Sarıtaş'a bu kez köpek saldırdı
pkk operasyonu
Terör örgütüne ait ruhsatsız silahlar ele geçirildi
Nikki Haley
Nikki Haley 'Kuzey Kore bütünüyle ortadan kaldırılır'
fetö operasyonu
FETÖ'nün sözde savaş pilotlarına operasyon gözaltılar var
Canan Karatay
Canan Karatay uyardı 'Hamilelere şeker yüklemesi yapmayın'
İlgili Haberler
Nikki Haley

Nikki Haley 'Kuzey Kore bütünüyle ortadan kaldırılır'

Chapecoense futbol takımı

Kolombiya'daki facianın üzerinden 1 yıl geçti

Endonezya

Kasırganın neden olduğu sel felaketinde can kaybı artıyor

tomosz miskiewicz

Miskiewicz, Türkiye, Polonya'daki Tatarları asla yalnız bırakmadı dedi

Son Dakika Haberleri
Tolga Sarıtaş

Tolga Sarıtaş'a bu kez köpek saldırdı

pkk operasyonu

Terör örgütüne ait ruhsatsız silahlar ele geçirildi

fetö operasyonu

FETÖ'nün sözde savaş pilotlarına operasyon gözaltılar var

Canan Karatay

Canan Karatay uyardı 'Hamilelere şeker yüklemesi yapmayın'

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Zeytin, altın kadar değerlidir

...

Devam