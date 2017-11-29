29/11/2017 18:39


Miskiewicz, Türkiye, Polonya'daki Tatarları asla yalnız bırakmadı dedi

tomosz miskiewicz

Polonya'daki Tatar topluluğun dini lideri ve Polonya Müftüsü Tomosz Miskiewicz, Türkiye, Polonya'daki Müslüman toplumu ve Tatarları asla yalnız bırakmadı, dedi.Polonyalı Müslümanlar Tatarların Gelenekleri ayrıntıları haberimizde

Avrupa\Londra - Polonya'daki Tatar topluluğun dini lideri ve Polonya Müftüsü Tomosz Miskiewicz "Türkiye, Polonya'daki Müslüman toplumu ve Tatarları asla yalnız bırakmadı." dedi.Bilkent Üniversitesinde düzenlenen "Polonyalı Müslümanlar - Tatarların Gelenekleri" isimli toplantı ve sergi açılışına katılan Miskiewicz, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'nin Polonya'daki Müslümanlara yaptığı yardımlara değinerek, "Türkiye her zaman Polonyalı Müslümanların ve Tatar toplumunun yardımına koştu. Özellikle TİKA, camilerimizin ve mezarlıklarımızın tadilatına büyük katkı sağladı. Bu nedenle başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk hükümetine, Türk halkına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TİKA ile yürüttükleri işbirliğinin 2014'ten bu yana devam ettiğini dile getiren Misckiewicz, bu iş birliğinin daha uzun yıllar devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Polonya'da yaşayan Tatarların tarihi geçmişinin anlatıldığı programa, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maceiz Lang, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ve davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından "Polonyalı Müslümanlar - Tatarların Gelenekleri" adlı sergi açıldı.


necdet sivasli
Zeytin, altın kadar değerlidir
Kardio Egzersizleri
Sadece Kardio Egzersizleri Yapmak Yeterli midir
fatih terim
Fatih Terim, Neden zirvede değiliz sorusuna cevap buldu
Süper Lig besiktas galatasaray
Beşiktaş ile Galatasaray Kulüp başkanların derbi karnesi
ziraat turkiye kupasi
Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demir, işte ilk onbirler
İlgili Haberler
abd

ABD'den balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye sert tepki

balistik füze denemesi

Kuzey Kore kıtalararası balistik füze fırlattı

israil patlama

İsrail'de patlama oldu çok sayıda ölü ve yaralı var

DHKP-C operasyonu

Erdoğan'ın ziyareti öncesi Atina'da DHKP-C operasyonu

Son Dakika Haberleri
necdet sivasli

Zeytin, altın kadar değerlidir

Kardio Egzersizleri

Sadece Kardio Egzersizleri Yapmak Yeterli midir

fatih terim

Fatih Terim, Neden zirvede değiliz sorusuna cevap buldu

Süper Lig besiktas galatasaray

Beşiktaş ile Galatasaray Kulüp başkanların derbi karnesi

 Yazarlarımız
arzu sheridan

1920'lerde Paris

Herkese Merhabalar Tate Modern, ünlü ressam ve heykeltıraş Modigliani’nin eserlerini sergiliyor (23 kasim -2 nisan) Badem gözlü, uzun boyunlu, kolyeli portrelerinin yanı sıra Nu tabloları da ...

Devam