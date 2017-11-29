29/11/2017 07:00


Kuzey Kore kıtalararası balistik füze fırlattı

balistik füze denemesi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un emriyle "Hwasong-15" adlı kıtalararası balistik füzenin fırlatıldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore'nin bir füze denemesi yaptığını açıklamıştı. Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, füzenin bin kilometre uçtuktan sonra Japon Denizi'ne, Japonya kara suları içindeki bölgeye düştüğünü söylemişti.Kuzey Kore'nin son füze denemesiyle ilgili gerekli adımları atacakları mesajını veren ABD Başkanı Donald Trump, "Bununla ilgileneceğiz. Bu, ele alıp değerlendireceğimiz bir durum." açıklamasını yapmıştı.

Yeni Zelanda, Kuzey Kore'nin füze denemesini kınadı

Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınayan Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, "Bu füze testleri derin hayal kırıklığı yaratıyor." ifadesini kullandı.Peters, bakanlığının resmi sitesinde yayımlanan açıklamasında, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesini kınadıklarını duyurdu.Kuzey Kore'nin füze denemeleri ile Birleşmiş Milletlerin (BM) aldığı yaptırım kararlarını ihlal ettiğini vurgulayan Bakan Peters, "Bu füze testleri derin hayal kırıklığı yaratıyor." değerlendirmesini yaptı.

 

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