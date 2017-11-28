28/11/2017 11:44


Erdoğan'ın ziyareti öncesi Atina'da DHKP-C operasyonu

DHKP-C operasyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7-8 Aralık tarihlerinde ziyaret etmeyi planladığı Yunanistan'ın başkenti Atina'da DHKP-C'ye yönelik operasyon başlatıldı

Güvenlik güçleri tarafından alınan bilgiye göre polisler, Atina’nın Kalithea ve Neos Kosmos semtlerindeki 3 farklı apartmana yapılan baskınlar kapsamında 8’i erkek, 1’i kadın toplamda 9 DHKP-C üyesini gözaltına aldı. Edinilen ilk bilgilere göre, baskınlar sırasında 3 ayrı evde bulunan bilgisayarlara ve USB stick'lere el kondu. Polis ayrıca evlerden birinde ne olduğu bilinmeyen ve incelenmek üzere laboratuvara gönderilen bir madde de buldu. Operasyonlar sürüyor.

Reuters’a açıklama yapan bir Yunan polis yetkilisi 9 kişinin gözaltına alındığını, tutuklananlar arasında Afgan ve Kürt olduklarını belirtti. Ayrıca patlayıcı materyal, infilak mekanizmasına bağlamak için kablolar ve diz üstü bilgisayarlar ele geçirildiği bildirildi.Baskınların terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirtildi. 


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