28/11/2017 06:48


Yeni yıl kutlamalarını kana bulayacaktı son anda yakalandı

Melbourne

Avustralya'nın Melbourne kentinde yapılacak yeni yıl kutlamalarını kana bulamak isteyen bir kişi son anda yakalandı

Polis şüphelinin, Federasyon Meydanı'nda halka otomatik silahla ateş açmayı planladığını iddia etti.20 yaşındaki şüpheli terör suçlamasıyla yargılanacak.Şüphelinin silahı ele geçirmeden önce, Melbourne'un dış mahallelerinden Werribee'de yakalandığı açıklandı. Avustralya polisi şu an için halka yönelik tehdit oluşturacak bir durumun olmadığını belirtti.Geçen yıl Melbourne'un merkezindeki yeni yıl kutlamalarına yaklaşık yarım milyon kişi katılmıştı.

'Radikal gruplarla bağlantılı ama saldırıyı tek başına yapacaktı'

Somalili bir ailenin çocuğu olarak Avustralya'da doğmuş olan şüphelinin, radikal gruplarla bağlantısının olduğu ancak saldırıyı tek başına gerçekleştirmeyi planladığı tahmin ediliyor.Polis, şüphelinin IŞİD sempatizanı olduğunu ve internet üzerinden El Kaide'nin hazırlamış olduğu "Terör saldırısı nasıl yapılır?" el kitabına ulaştığını söyledi.Şüphelinin Ocak ayından bu yana polisin izleme listesinde olduğu açıklandı.Avustralya polisi geçen yıl da Melbourne'da Noel günü kutlamalarını hedef almayı isteyen büyük bir saldırı planını ortaya çıkarmıştı.Ülkede terör alarmı seviyesinin yükseltildiği 2014'ten bu yana 74 kişi terör bağlantılı suçlardan hüküm giydi.


bağdat intihar saldırısı
İki terörist kendini patlattı çok sayıda ölü ve yaralı var
hava harekatı
Terör örgütüne ait 41 hedef vuruldu
Cihan Birlik
AKP’li eski başkanın aracına ses bombalı saldırı düzenlendi
altın fiyatları
Çeyrek altın kaç lira oldu 28 Kasım altın fiyatları
lale heykeli
Melih Gökçek'in izleri bir bir siliniyor
İlgili Haberler
bağdat intihar saldırısı

İki terörist kendini patlattı çok sayıda ölü ve yaralı var

Agung Yanardağı

Agung Yanardağı'nda hareketlilik arttı tahliyeler çoğalıyor

mısır cami saldırısı

Mısır'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Agung Volkanı

Yeniden aktif hale geldi ve her an bir patlama olabilir

Son Dakika Haberleri
hava harekatı

Terör örgütüne ait 41 hedef vuruldu

Cihan Birlik

AKP’li eski başkanın aracına ses bombalı saldırı düzenlendi

altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu 28 Kasım altın fiyatları

lale heykeli

Melih Gökçek'in izleri bir bir siliniyor

 Yazarlarımız
turker erturk

Türkiye Freni Patlamış Kamyon Gibi

Tam tamına iki yıl önce bugün (27 Kasım 2015) köşe yazıma şöyle başlamıştım; “Geçtiğimiz Salı (24 Kasım 2015) günü SU-24 tipi Rus savaş uçağının düşürülmesi; ...

Devam