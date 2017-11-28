28/11/2017 06:44


Agung Yanardağı'nda hareketlilik arttı tahliyeler çoğalıyor

Agung Yanardağı

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin artmasının ardından büyük patlama ihtimaline karşın şu ana kadar bölgeden 40 bin kişi tahliye edildi

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB)  bölge halkına tahliye talimatlarını dikkate almaları uyarısında bulundu.Bölge halkına sakin ve tedbirli olmaları gerektiğini belirten Bali Valisi Made Mangku Pastika, tehlike bölgesinde yaşayanlara daha önce belirlenen güvenli yerlere gitmeleri uyarısında bulundu.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) ise verilen en üst seviyedeki alarm durumunun, şu anda yanardağda yaşanan hareketlilik dikkate alındığında en az bir ay kadar sürebileceğini duyurdu.Ülkenin turistik bölgesi olan Bali’deki Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'ndaki seferlerin iptal edilmesi yaklaşık 90 bin yolcuyu olumsuz etkiledi. Adadan ayrılmak isteyen bazı yolcular diğer ulaşım yollarını kullanarak en yakın havalimanına ulaşmaya çalışıyor.


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