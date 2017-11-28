Mısır'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Mısır'ın Ariş kentindeki camiye yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 309'a yükseldi

Kuzey Sina Sağlık İşleri Müdürlüğü, Mısır'ın Ariş kentinde yer alan Ravda Camisi'ne cuma günü düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 309'a yükseldiğini açıkladı.Mısır Başsavcılığı cumartesi günü yaptığı açıklamada, camiyi hedef alan saldırıda 27'si çocuk 305 kişinin öldüğünü duyurmuştu. Başsavcılık, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini ve saldırganların 25-30 kişi olduğunu belirtmişti.