Mısır'daki cami saldırısında can kaybı artıyor

Mısır'ın El Ariş kentinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıda 305 kişi hayatını kaybetti

Mısır Devlet Başkanı Abdül Fettah El Sisi, bu saldırıya karşı “çok sert bir yanıt” verileceğini açıkladı. Bir el-Abid kasabasındaki El Rawda camisinde Cuma namazı sırasında gerçekleşen saldırıda, bombalamanın ardından cemaatin üzerine ateş de açıldığı kaydedildi.Saldırganların olaya müdahale için gelen ambulanslara da ateş açtığı bildirildi. Mısır ordusundan yapılan açıklamada, “terörist hedeflere” hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı.

Devlet televizyonu, hükümetin üç günlük yas ilan ettiğini duyurdu. Mısır güvenlik güçleri Sina yarımadasının kuzeyinde son yıllarda IŞİD militanlarıyla çatışma halinde. IŞİD 4 yıl içinde bu bölgedeki saldırılarında yüzlerce polis ve asker öldürdü.

ÖLÜ SAYISI 305

Mısırlı yetkililerin yaptıkları resmi açıklamaya göre katliamda ölü sayısı 305 oldu. Ölenlerin 27’sinin çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı. Resmi makamlar, saldırıyı 25-30 IŞİD’li teröristin gerçekleştirdiğini açıkladı.