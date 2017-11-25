Mısır'da yaşamını yitirenler anısına Eyfel'in ışıkları söndürüldü

Mısır'ın Aris kentinde bulunan camiye yönelik düzenlenen saldırının ardından Eyfel Kulesinin ışıkları söndürüldü

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun talimatıyla ışıkları gece yarısı söndürülen kule karanlığa büründü.Hidalgo, kendisine ait sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin, "Terör bir kez daha Mısır'ı vurdu. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığımı ve yaralılara desteğimi iletiyorum." mesajını paylaştı.Kulenin ışıkları daha önce de birçok ülkede terör saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin anısına karartılmıştı.