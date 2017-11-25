25/11/2017 08:09


Londra metrosundaki olayın terörle bağlantısı var mı

londra metrosu

Londra metrosunda dün akşam yapılan bir ihbar nedeniyle bir istasyon tahliye edilmişti. Tahliyenin ardından güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada herhangi bir terör bulgusuna rastlanmadığı öğrenildi

Yetkililer, birkaç el silah ateşi ihbarı dolayısıyla olay yerine geldiklerini açıklarken, kimsenin yaralanmadığını açıkladı.Oxford Circus Tube istasyonunda yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken çok sayıda güvenlik görevlisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metro sistemleriyle ilgili yapılan resmi açıklamada polis soruşturmasının devam ettiği vurgulandı. Oldukça yoğun kullanılan bir metro istasyonu olarak bilinen Oxford Circus yakınlarında silah ateşlendiği öne sürüldü.

Özellikle büyük indirimlerin olduğu Black Friday dolayısıyla kalabalık olan bölgede Londra polisi Twitter üzerinden mesaj paylaştı. Yapılan açıklamada, “Eğer Oxford Caddesi’ndeyseniz bir binaya gidin. Polis memurları olay yerinde ve olayla ilgileniyor” ifadesi kullanıldı.

Londra polisi tarafından yapılan açıklamada, Oxford Circus’ta silah ateşlendiğine dair bir kanıt bulunmadığı belirtilirken, “Herhangi bir şüpheliye rastlanmadı” dedi. BBC, Oxford Caddesi’ndeki Selfridges isimli mağaza zincirinin tedbir amaçlı boşaltıldığını duyururken, metro yetkilileri tarifenin normale döndüğünü açıkladı.


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