24/11/2017 19:36
Londra Oxford Circus istasyonunda silahlı saldırı Son Dakika
İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezinde bulunan Oxford Circus metro istasyonuna silahlı polisler sevk edildi
AVRUPA\LONDRA - Londra Emniyet Müdürlüğü Twitter'dan yaptığı açıklamada, Oxford Circus istasyonu yakınlarında silahların ateşlendiği üzerine yerel saatle 16.38'de aldığı ihbar sonrası olay yerine intikal ettiklerini açıkladı.
Açıklamada, olayın "terörle bağlantılı olabileceği düşünülerek" polisin müdahale ettiği, ölü ya da yaralı bilgisi gelmediği belirtildi.