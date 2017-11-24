24/11/2017 19:36


Londra Oxford Circus istasyonunda silahlı saldırı Son Dakika

londra teror saldirisi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezinde bulunan Oxford Circus metro istasyonuna silahlı polisler sevk edildi

AVRUPA\LONDRA - Londra Emniyet Müdürlüğü Twitter'dan yaptığı açıklamada, Oxford Circus istasyonu yakınlarında silahların ateşlendiği üzerine yerel saatle 16.38'de aldığı ihbar sonrası olay yerine intikal ettiklerini açıkladı.

Açıklamada, olayın "terörle bağlantılı olabileceği düşünülerek" polisin müdahale ettiği, ölü ya da yaralı bilgisi gelmediği belirtildi.


londra teror saldirisi
Londra Oxford Circus istasyonunda silahlı saldırı Son Dakika
Donald Trump
Donald Trump YPG'ye silah verilmeyeceğini söyledi
LGBTİ etkinlikleri
Taksim'deki LGBTİ etkinliklerine izin çıkmadı
beIN Sports
Şampiyonlar Ligi’nin yeni yayıncısı belli oldu
İbrahim Kalın
İbrahim Kalın 'Türkiye Mısır halkının acısını paylaşıyor'
İlgili Haberler
londra metrosu

Londra'da son dakika metro tahliye edildi

Mısır'da patlama

Camideki patlamanın ardından 3 günlük yas ilan edildi

Mısırda patlama

Mısır'daki faciada ölü sayısı artıyor

mısır patlama

Mısır'da camide patlama çok sayıda ölü ve yaralı var

Son Dakika Haberleri
Donald Trump

Donald Trump YPG'ye silah verilmeyeceğini söyledi

LGBTİ etkinlikleri

Taksim'deki LGBTİ etkinliklerine izin çıkmadı

beIN Sports

Şampiyonlar Ligi’nin yeni yayıncısı belli oldu

İbrahim Kalın

İbrahim Kalın 'Türkiye Mısır halkının acısını paylaşıyor'

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Yerli o ve Milli Otomobil'e Sivas aşkı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın 2011 yılında dile getirdiği “Yerli ve Milli Otomobil” için bazı şehirlerimiz harekete geçti. Bunun öncülüğü yapan Sivas’taki sosyal kuruluşların temsilcileri “Bu ...

Devam