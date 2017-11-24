Camideki patlamanın ardından 3 günlük yas ilan edildi

Mısır'daki bir camiye yönelik düzenlenen saldırıda 235 kişi hayatını kaybetmiş yüzlerce kişi ise yaralanmıştı. Katliamın ardından 3 günlük yas ilan edildi

Mısır basınında yer alan habere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi saldırıdan hemen sonra acil güvenlik toplantısı düzenledi. Reuters haber ajansı, Mısır'da kanlı saldırının üzerine 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Saldırıyı henüz üstlenen bir örgüt olmadı. 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat eden Sina yarımadasındaki bazı örgütler bölgede yapılan bir dizi ölümcül saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.