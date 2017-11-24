Mısır'daki faciada ölü sayısı artıyor
Mısır'ın Ariş kentinde bugün meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 235'e yükseldi. 120'den fazla da yaralı var
Reuters’e konuşan olayın görgü tanıklarının açıklamasında göre saldırganlar Gazze sınırına yakın Ariş kentinin batısındaki Bir el Abed’de bulunan El Ravdah camisine cuma namazı sırasında saldırdı.
Güvenlik güçlerini destekleyen cemaatin hedef alındığını söyleyen görgü tanıkları saldırganların bir bombayı infilak ettirdiğini ayrıca camidekilere 4 adet arazi aracından ateş açtıklarını aktardı.