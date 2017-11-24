24/11/2017 15:34


Mısır'da camide patlama çok sayıda ölü ve yaralı var

mısır patlama

Mısır'ın Ariş kentinde bir camide patlama meydana geldi. Facianın ardından en az 85 kişi hayatını kaybederken 75 kişi yaralandı

Reuters’e konuşan görgü tanıklarının açıklamasında göre saldırganlar Gazze sınırına yakın Ariş kentinin batısındaki Bir el Abed’de bulunan El Ravdah camisine cuma namazı sırasında saldırdı.

Güvenlik güçlerini destekleyen cemaatin hedef alındığını söyleyen görgü tanıkları saldırganların bir bombayı infilak ettirdiğini ayrıca camidekilere 4 adet arazi aracından ateş açtıklarını aktardı.Sağlık Bakanı Halid Megahid televizyonda yaptığı açıklamada en az 25 ambulansla yaralıların Er Ariş hastanelerine taşındığını söyledi.


deprem haberleri
Son dakika Datça açıklarında korkutan deprem
Kartal Bebek
Kartal bebek kritik saatleri atlattı hayata yeniden merhaba dedi
Spor Toto Süper Lig
Süper Lig'de 13. hafta maç programı
Acun Ilıcalı
Acun Ilıcalı Survivor'a katılacak 3 ismi daha açıkladı
Serdar Ortaç
Serdar Ortaç 'Yürürken dengede duramıyorum'
İlgili Haberler
Black Friday

Black Friday satışları başladı ve rekor bekleniyor

Jens Stoltenberg

NATO'dan tatbikat skandalına ilişkin flaş açıklama

Şükran Günü

Los Angeles'ta Şükran günü trafiği

kuzey kore

Kuzey Kore ABD'nin hamlesi için 'provokasyon' dedi

Son Dakika Haberleri
deprem haberleri

Son dakika Datça açıklarında korkutan deprem

Kartal Bebek

Kartal bebek kritik saatleri atlattı hayata yeniden merhaba dedi

Spor Toto Süper Lig

Süper Lig'de 13. hafta maç programı

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı Survivor'a katılacak 3 ismi daha açıkladı

 Yazarlarımız
necdet sivasli

PKK’yı Suriye’ye taşıyorlar

Amerika’nın baştan bu yana terör örgütleri PKK/ YPG ile olan ilişkisi son günlerde iyice su yüzüne çıkmaya başladı. Daha önce terör örgütleri ile lan ilişkilerini ...

Devam