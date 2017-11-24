24/11/2017 07:53


Black Friday satışları başladı ve rekor bekleniyor

Black Friday

ABD'de Şükran Gününden sonraki hafta başlayan Black Friday yani Kara Cuma olarak bilinen alışverişte indirim günleri başladı

Ülkenin en büyük perakende zinciri olan Walmart'ın New Jersey eyaletindeki mağazasında yaklaşık bin kişi satışların başlaması için yerel saatle 18.00'i (TSİ 02.00) bekledi.Elektronik ürünler mağaza zinciri Best Buy'ın New Jersey eyaletindeki şubesinde de 700'e yakın kişi soğuk havaya rağmen mağazanın önünde sıraya girdi.

Her iki mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşurken, indirimlerden faydalanmak isteyen tüketicilerin en çok tercih ettiği ürün televizyon oldu. Bunu oyun konsolları ile cep telefonu ve tabletler izledi. ABD Ulusal Perakendeciler Birliğine (NRF) göre, Kara Cuma'da 115 milyon kişinin alışveriş yapması tahmin ediliyor.


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