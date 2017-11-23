NATO'dan tatbikat skandalına ilişkin flaş açıklama

NATO'nun Norveç'teki Trident Javelin Tatbikatı'nda yaşanan skandala ilişkin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bir açıklamada daha bulundu

Stoltenberg yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'NATO yetkilileri soruşturmayı sürdürüyor. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Türkiye bizim çok önemli bir müttefikimizdir. İttifakımıza çok büyük katkılarda bulunmaktadır. Böyle bir şeyin bir daha yaşanmayacağını söyleyebilirim.'

NE OLMUŞTU?

NATO'nun Norveç'teki Trident Javelin Tatbikatı'nda Atatürk'ün düşman liderler arasında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşmanla iş birliği içinde gösterilmişti. Bunun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.