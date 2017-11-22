Kuzey Kore ABD'nin hamlesi için 'provokasyon' dedi

Kuzey Kore, kendisini terör örgütlerine destek veren ülkeler listesine dahil eden ABD'ye tepki gösterdi

Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'da yer alan habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pyongyang'ın terörle hiçbir ilgisi bulunmadığını belirterek Trump'ın kararını "ciddi bir provokasyon ve saygın Kuzey Kore'ye yönelik vahşi bir taciz" olarak niteledi.ABD'nin bu eyleminin Pyongyang'ın kendini Washington'ın düşmanlığından korumak için nükleer silah geliştirmeye devam etmesi gerektiğini gösterdiğini belirten Sözcü, Kuzey Kore'nin caydırıcı gücünü sağlamlaştırmayı sürdüreceğini söyledi.

Sözcü, "ABD, Kuzey Kore'ye karşı saygısız provokasyonunun getireceği tüm sonuçlardan sorumlu olacaktır." ifadesini kullandı.

Trump yönetimi, pazartesi günü Kuzey Kore'yi ABD’nin “teröre destek veren ülkeler" listesine yeniden eklemişti. Listede Kuzey Kore'nin yanı sıra İran, Sudan ve Suriye bulunuyor. Listeye ikinci kez eklenen ülke, George W. Bush tarafından 2008’de çıkarılmadan önce 20 yıl listede kalmıştı.ABD Hazine Bakanlığı da dün, Kuzey Kore’nin ticari faaliyetlerini kısıtlamak için 1 kişi, 3’ü Çin firması olmak üzere 13 şirket ve 20 gemi hakkında yaptırım kararı alındığını açıklamış, yaptırımların "Kuzey Kore’nin yasa dışı balistik füze ve nükleer silah programları için kullandığı gayrimeşru finansmanı kesme" amacı taşıdığı belirtilmişti.