21/11/2017 08:56


Trump açıkladı 'Kuzey Kore teröre destek veren ülkeler listesine eklendi'

Kuzey Kore

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin terör örgütüne destek veren ülkelerin listesi içine alındığını bildirdi

Trump, kabine toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırmak üzere ülkeyle ilgili kritik bir adımı attıklarını belirten Trump, "Bugün ABD, Kuzey Kore'yi teröre destek veren devletler listesine ekledi. Çok önceden yapılmalıydı. Yıllar önce yapılmalıydı." dedi.

Pyongyang yönetiminin dünyayı nükleer yıkımla tehdit ettiğini ifade eden Trump, Kuzey Kore'nin yabancı ülkelerdeki suikastlar dahil uluslararası terör eylemlerini desteklediğini öne sürdü. 

Trump, şöyle devam etti: 

"Bu adım, Kuzey Kore yönetimi ve yönetimle ilişkilere yeni yaptırımlar ve cezalar getirecek ve zaman zaman hakkında okuduğunuz ve bazen de hakkında yazdığınız eli kanlı rejime karşı başlattığımız maksimum baskı kampanyamızı destekliyor. Yarın Hazine Bakanlığı da Kuzey Kore'ye yönelik ek yaptırımlar açıklayacak."

Uygulanacak yaptırımların çok büyük olacağına işaret eden Trump, söz konusu yaptırımları "en üst düzey yaptırım" olarak niteledi.

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