21/11/2017 08:31


İran'da 5,3 şiddetindeki deprem panik yarattı

iran deprem

7,3 şiddetindeki büyük depremin ardından İran-Irak sınırında bulunan Mehram kentinde 5.3 şiddetinde yeni bir deprem meydana geldi

Mehran Valiliği, depremin merkez üssünün Mehram kentinin batısında ve 5.3 gücünde olduğunu açıkladı.

DEPREM SONRASI UYARI

7.3 şiddetindeki depremin vurduğu bölgede yaşanan yeni deprem halkın panik halinde sokaklara çıkmasına neden oldu. Mehran Valiliği, meydana gelen depremde can kaybının söz konusu olmadığını belitti. Yetkililer halkın evlerden çıkıp, geceyi açık alanlarda geçirmesi çağrısında bulundu. Geçtiğimiz hafta İran'ı vuran 7,3 büyüklüğündeki depremde 437 kişi hayatını kaybetmiş, yaralı sayısı 7 bini geçmişti.

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