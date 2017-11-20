20/11/2017 09:34


Seri katil Manson hapishanede hayatını kaybetti

Charles Manson

1960'lı yıllardan bu yana cezaevinde tutuklu bulunan seri katil Amerikalı Charles Manson 83 yaşında hayatını kaybetti

Manson ailesi adlı bir tür tarikat kuran Manson ve takipçileri, Ağustos 1969'da ırklar arası savaş başlatmak için iki gecede yedi kişiyi vurarak ve bıçaklayarak öldürmüştü.Seri katilin kurbanları arasında ünlü yönetmen Roman Polanski'nin hamile eşi Sharon Tate de bulunuyor.Manson ve takipçileri, Ağustos 1969'da Los Angeles'ta Tate ile birlikte 6 kişiyi daha öldürmüşlerdi.

1971'de 7 cinayetten idama mahkum edilen Manson'ın cezası daha sonra California eyaletinde bu cezanın geçici olarak yasaklanmasının ardından ömür boyu hapse çevrilmişti.Şartlı tahliye talebi defalarca reddedilen Manson'ın yine benzer bir başvuru yapması 2027'ye yasaklanmıştı.

Kaynak: Hürriyet


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