Türkiye'den Iraklı depremzedelere yardım eli

Türk Kızılayı ve AFAD, 7,3 şiddetinde meydana gelen depremin ardından Irak'taki depremzedeler için çadır kurarak gıda yardımında bulundu

Irak-İran sınırında geçtiğimiz hafta meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremin hemen ardından harekete geçen Türk Kızılayı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgeye şimdiye kadar 66 tırlık insani yardım malzemesi sevk etti.Türk Kızılayına bağlı bir ekip, depremde ağır hasar gören ve kullanılamaz hale gelen Halepçe Kız Öğrenci Yurdu'nun bahçesinde yatakhane amaçlı kullanılmak üzere 45 çadırın kurulumunu gerçekleştirdi.Türk Kızılayı Irak Delegasyon Başkanı Göksen Yenigül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin yaşandığı ilk günden bu yana yardıma ihtiyacı olan her yere ulaşmaya çalıştıklarını belirterek,"Halepçe Kız Öğrenci Yurdu'nun binası depremde büyük zarar gördüğü için öğrencilerin barınma problemi söz konusu biz de bu sorunu çözmek için bugün, 45 adet çadırın kurulumunu gerçekleştirdik." dedi.

Irak Delegasyon Başkanı, çadırların ısınma problemini gidermek için de 90 ısıtıcı yerleştirdiklerini, ayrıca 180 yatak ve ranza da yerleştirerek öğrencilerin dışarıda kalmasının önüne geçtiklerini dile getirdi.

AFAD, 150 aileye yardım eli uzattı

Öte yandan, AFAD'a bağlı bir ekip dün, depremin en çok etkilediği Halepçe'de evleri ağır hasar gören ve çadırlarda kalmak zorunda kalan 150 aileye gıda yardımında bulundu.

AFAD Teknisyeni Erdoğan Biçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yardım elini dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, "Bugün Halepçe ilçe yetkilileri tarafından belirlenen 150 aileye gıda ürünlerinden oluşan yardım paketleri dağıttık. Önceki günlerde de gerek Derbendihan gerekse Halepçe'ye bağlı köylerde gıda, çadır, battaniye gibi pek çok insani yardım malzemesini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık." diye konuştu.