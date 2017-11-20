Polis Netanyahu'yu evinde sorguya çekti

Ünlü iş adamlarından rüşvet aldığı iddia edilen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, polis tarafından yapılan baskınla sorguya alındı

İsrail polisinin, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun resmi konutuna girerek yolsuzluk iddialarıyla ilgili arama yaptığı belirtildi.Polis Netanyahu'nun, Arnon Milchan'ın da aralarında bulunduğu birçok iş adamından pahalı purolar, şampanya ve mücevher dahil olmak üzere rüşvet almasından şüpheleniyor. Ayrıca Netanyahu'nun iş adamı Milchan'a ABD vizesi almasına da yardım ettiği iddia edildi.

EŞİNİN DE HEDİYE ALDIĞI İDDİA EDİLİYOR

General Koresh Barnour'un Milchan başkanlığında yürütülen soruşturmada, Avustralyalı milyarder James Packer'ın, Netanyahu'ya sunduğu iddia edilen hediyelerin yanı sıra Netanyahu'nun eşi Sara'ya da verildiği iddia edilen hediyeler de iddialar arasında yer alıyor.