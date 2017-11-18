18/11/2017 15:15


Yunanistan'daki sel felaketinde can kaybı artıyor

yunanistan sel

Yunanistan'ın başkenti Atina'da meydana gelen sel felaketi 19 kişi hayatını kaybetti

Bölgede bulunan itfaiye birimlerinden edinilen bilgiye göre, selden en çok etkilenen bölge Mandra'daki fabrikanın bahçesinde bir kişinin cesedi çamur yığınının altından çıkarıldı.

Ayrıca Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinden alınan bilgiye göre, Elefsina sahili yakınlarında iki kişinin daha cesedine ulaşıldı.Öte yandan üç gün önce meydana gelen afette kaybolan kişiler için arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Başkentin batısındaki sel bölgesinde, su basan yüzlerce ev ve işyerinde tahliye ve temizlik çalışmalarının yanı sıra enkaz kaldırma faaliyetleri de sürüyor.Evleri kullanılamaz halde olan yüzlerce kişi geceyi, komşularında, kamu binalarında veya Denizcilik Bakanlığı tarafından tahsis edilen kruvaziyer gemisinde geçiriyor.

Sel sebebiyle biri ağır 23 kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 300 araba ve 20 kamyonun sürüklenerek kullanılamaz hale geldiği bölgede, 300'e yakın ev ve iş yeri de ağır hasar almıştı.Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, selde hayatını kaybedenlerin anısına bir günlük ulusal yas ilan etmişti. 


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